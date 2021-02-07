شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت شارون أوزبورن عن علاقتها بمارلين مانسون بعد الاتهامات الموجه له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة والمذيعة الشهيرة شارون أوزبورن أن تتحدث عن علاقتها بالنجم العالمى مع مارلين مانسون وذلك بعد أن واجه سلسة من الاتهامات بالعنف والاعتداء الجنسى، فقد وصفت المذيعة الشهيرة علاقتها بمانسون أنها "علاقة عمل".

فمن المعروف أن شارون أوزبورن تجمعها منذ سنوات طويلة علاقة صداقة وثيقة مع مارلين مانسون وكان من المقرر الانضمام إليه كجزء من جولة الأخير فى أمريكا الشمالية لعام 2020.

وقد اشارت المذيعة الشهيرة بعد أيام من مواجهة مانسون لعدد من الاتهامات من الممثلة إيفان راشيل وود وأربع نساء أخريات أنها على معرفة المغنية لمدة 25 عامًا، فقالت: "لقد عملت معه لسنوات عديدة، ومن الواضح أننى لا أعرف ما يدور فى غرفة نومه؛ ولا أريد أن أعلم، كما تعلمون هناك شيء يسمى "علاقة العمل"، وهذا ما كان لدى مع مارلين واستمر لسنوات عدة.. لا أعرف شيئًا عن تفضيلاته الجنسية أو الطريقة التى يعامل بها النساء.. لكن أعرف كيف يعامل امرأة مسنة، وهى أنا، وكان دائما محترمًا".

يذكر أن مارلين مانسون واجهه مؤخرًا سلسلة طويلة من الاتهامات بالاعتداء الجنسى والاغتصاب والعنف، وهو ما تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة، وبدأت النساء فى الاعتراف وسرد قصصهم المؤذية التى تعرضوا لها مع مانسون.