شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات لانا ديل راى لخطيبها كلايتون جونسون احتفالاً بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة العالمية لانا ديل راى دائمًا على الحفاظ على خصوصيتها وهو ما ظهر بوضوح خلال الفترة السابقة وتحديدًا بعد الكشف عن خطبتها من كلايتون جونسون، حيث تعمدت النجمة الشهيرة أن تحافظ على إبقاء علاقتها بخطيبها فى إطار خاص جدًا يسوده الهدوء والأستقرار بعيد عن اضطرابات الـ SOCIAL MEDIA .

نشر كلايتون على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" صورة جديدة تجمعه بخطيبته لانا ديل راى البالغة من العمر (35 عامًا)، وهى الصورة التى التقطتها لانا ديل راى بطريقة الـ"selfie mirror"، حيث ظهرت لانا وكلايتون خلال تبادلهما القبلات.



لانا ديل راي

ويبدو أن كلايتون كان يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 مع لانا ديل راى، وهو ما ظهر بتعليقه على صورتهما حيث كتب: "عيد ميلاد سعيد لى".

يذكر أن لانا ديل راي تعد احدث النجمات المنضمات لمنصة "تيك توك" نهاية يناير الماضي وذلك لكى تلحق بعدد هائل من أهم وأشهر نجوم الغناء مثل بيلى إيليش وجنيفر لوبيز وكاردى بى وجاستين بيبر وغيرهم، وقبل أن تقوم لانا ديل راى بنشر أى فيديو لها على حسابها على "تيك توك" اشترك بصفحتها الموثقة أكثر من 100.2 ألف شخص من محبيها وعشاقها حول العالم.