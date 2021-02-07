شكرا لقرائتكم خبر عن ست بيت شاطرة.. مايا دياب تعد طبق "باستا" على الطريقة الإيطالية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة اللبنانية مايا دياب، بشكل غير تقليدي، وتحولت الى "طباخة" في أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو ظهرت من خلاله وهى تطهو "الباستا" على الطريقة الإيطالية الشهيرة، ونشرت مايا دياب، مقطع الفيديو الذى ظهرت فيه مرتديه فستان بالشكل الوردي، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتعلن عن مهاراتها الجديدة فى الطبخ بجانب موهبتها الغنائية، لتستقبل عدد كبير من التعليقات والاعجابات خلال وقت قصير من مشاركتها للفيديو.

وكانت مايا دياب قد احتفلت بعيد ميلادها الأربعين شهر نوفمبر الماضى فى حفل صغير مع ابنتها كاى، حيث إنها من مواليد يوم 10 نوفمبر عام 1980، وحينها، نشرت مايا فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهى ترقص وتغنى مع ابنتها الوحيدة، كما نشرت صور لها وهى ترتدى فستانا أسود ونظارة شمسية، معلقة عليها قائلا "مفاجأة كبيرة مع حبيتى كاى".