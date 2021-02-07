شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل جوردان يحتفي بترشيح صديقه الراحل تشادويك بوسمان لـ4 جوائز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفي النجم العالمي مايكل بي جوردان، بالنجاحات التي يواصل تحقيقها النجم العالمي الراحل تشادويك بوسمان، الذى غادر عالمنا بعد إزمة صحية استمرت لفترة طويلة يعاني منها، ونشر جوردان، مجموعة صور للنجم الراحل عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، للاحتفاء بالترشيحات التي حصل عليها بوسمان على أعماله الأخيرة، بعد ترشحه لحصد جائزة الـ SAG والجولدن جلوب، وكتب: "أربعة ترشيحات، أفتقدك يا صديقي جداً".

وجاء بوسمان ضمن ترشيحات الجولدن جلوب و SAG، فى الدورة المقبلة بفيلمه الجديد Ma Rainey's Black Bottom، الذى تدور أحداثه استنادًا إلى مسرحية August Wilson ، التي تدور قصتها حول التوتر الذي يتصاعد بين Ma Rainey ، الملقب بـ "Mother of Blues" (تلعبه فيولا ديفيس)، وعازف البوق الطموح Levee فى الموسيقى الشهيرة فى شيكاغو عام 1927.