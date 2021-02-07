شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يكشف كواليس أول أيام تصوير "كوفيد 25" بصورة مع أحمد جلال وأيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إعلان بداية تصوير مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف، بدأ نجوم العمل في مشاركة لحظات مشاركتهم في العمل، وبدأ الفنان يوسف الشريف بصورة كشف فيها عن كواليس تصوير مسلسله الجديد مع زوجته إنجي علاء، والمقرر المنافسة به من خلال عرضه فى موسم دراما رمضان القادم 2021، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف إنجى علاء، إخراج أحمد نادر جلال.



ادوارد فى مسلسل كوفيد 25

وتوالت الصور من كواليس المسلسل، وآخرها ما نشره الفنان إدوارد بعد انضمامه إلى قائمة أبطال مسلسل "كوفيد 25"، ونشر إدوارد صوره تجمعه بالمخرج أحمد نادر جلال، والفنانة أيتن عامر، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "أول يوم تصوير كوفيد 25 مع المخرج الجامد أحمد نادر جلال والقمر ايتن عامر بطولة النجم يوسف الشريف".



ادوارد وايتن عامر واحمد جلال

وانضم الفنان إدوارد إلى قائمة أبطال مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث يقدم دوراً محورياً فى أحداث المسلسل، الذى يخرجه أحمد نادر جلال، ويعرض فى 15 حلقة فقط، وهى نوعية جديدة من المسلسلات تقدمها شركة سينرجى لإمتاع الجماهير.

وانطلق تصوير المسلسل ، حيث صور مخرج العمل المشاهد الأولى بحضور نجم العمل يوسف الشريف، وحسام شوقى مدير عام سينرجى، وجمعت المشاهد كلا من يوسف الشريف، وإسلام جمال، وأحمد صلاح حسنى.

وفى سياق مختلف، حذر يوسف الشريف جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك" من وجود شخص ينتحل شخصيته ويتواصل مع عدد من نجوم الفن في سوريا ولبنان للمشاركة في فيلم من إنتاجه، وكتب :"عرفت مؤخراً أن في حد منتحل شخصيتى وبيتواصل مع نجوم وشخصيات تعمل بالوسط الفنى فى سوريا ولبنان (لهم كل الاحترام والتقدير) وبيطلب منهم مشاركته فى فيلم من انتاجه وعرفت برضه ان الحمد لله محدش فيهم صدقه".