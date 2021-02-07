شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تتحدث عن معاناتها فى بدايات عملها بالسينما الأمريكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة العالمية صاحبة الأصول المكسيكية سلمي حايك، عن معاناتها في بداية دخولها للسينما والتليفزيون في فترة الثمانينات ، والتي كان يتربع فيها أباطرة هوليوود أصحاب الًأصول الأمريكية، وقالت حايك في لقاء نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية "أخبروني أن مسيرتي المهنية في هوليوود ستموت في الثمانينات، أثناء ترويجي للفيلم الدرامي Bliss، الذى يعد نقطة الانطلاق في المجال"، مضيفة "أخبروني أن المكسيكيين لن ينجحوا أبداً لأنه في ذلك الوقت كان هناك الكثيرين من الأمريكيين المكسيكيين الذين لهم أدوار رائدة في هوليوود، لكن ذلك لم يكن حقيقاً، واستطعت بفرصة صغيرة أن اقتحم المجال".

وتابعت النجمة المكسيكية صاحبة الـ 54 عاماً، أنها تعرضت للكثير من المعاناة في بداياتها إلا أنها نجحت في مخالفة توقعات الجميع".

وقد ظهرت سلمي منذ عدة أسابيع، وهي ترتدي مايوه من اللون الأحمر، وتستلقي علي أرجوحة شبكية معلقة فوق المحيط الأزرق.

وفى وقت سابق احتفلت النجمة سلمى حايك بعيد ميلاد زوجها بطريقة مميزة للغاية وجديدة بالنسبة للكثيرين، وذلك بواسطة صورة ظهرت فيها أثناء تواجدها داخل حقيبة كبيرة يحملها زوجها، في إشارة لأنها هديته بمناسبة عيد ميلاده، وعلقت سلمى حايك على الصورة التى نشرتها بحسابها على موقع "إنستجرام"، بكتابة رسالة تهنئة له بتلك المناسبة: "عيد ميلاد سعيد".

من ناحية أخرى، احتفلت النجمة العالمية سلمي حايك، فى وقت سابق بوصول عدد متابعى حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، إلى 17 مليون متابع، وذلك بنشرها جلسة تصوير جذابة لها عبر حسابها على البحر، وظهرت بها وهي ترتدي فستانا أخضر، وشاركت جمهورها بصورة أخري لرقم 17 باللغة الإنجليزية محفورة على رمال أحد الشواطئ، معبرة عن شكرها لجمهورها الكبير حول العالم.