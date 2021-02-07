شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين بطلة مسلسل "ورا كل باب" وعرضه فى 5 حلقات على قنوات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة صابرين تصوير أول مشاهدها في مسلسل "ورا كل باب"، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، والذى يضم 5 حلقات لكل حكاية، وتعد حكاية صابرين هي أولى الحكايات، والذى لم يستقر صناعها على اسم للحكاية حتى الآن، وهى من تأليف باهر دويدار، إخراج سميح النقاش.

وتعلن شركة سينرجى، عن تفاصيل المسلسل تباعًا مع كل حدوتة، وتعد تلك الحدوتة الأولى من بطولة صابرين، جمال عبد الناصر، محمد نجاتى، عابد عنانى، ومجموعة من الشباب، ومن المفترض الإعلان عن باقى الممثلين خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عرض المسلسل خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير، على إحدى قنوات المتحدة.

وفى سياق آخر، تشارك صابرين في بطولة مسلسل "زى البيت الوقف"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو مقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد.

يشار إلى أن صابرين شاركت في بطولة مسلس ليالينا 80، الذي عرض فى الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة إياد نصار، وغادة عادل، وكان من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجى.