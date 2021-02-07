شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 10.. عطل فى سيستم لذيذ وليلى زاهر تعانى من غباء زومبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 10 ، الذي تقوم ببطولته الفنانة شيماء سيف والفنان هشام جمال وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر ودلال عبدالعزيز، وتصدر المشاهدات على يوتيوب ومواقع السوشيال ميديا، وشهدت الحلقة بمعاناة سارة ليلى أحمد زاهر من غباء زومبا فى مساعدتها بتحضير الشنط للسفر، وتقرر سارة فى حجز تذاكر الرحلة للسفر مع هشام جمال - يوسف، للاستجمام وتتوالى الأحداث فى مواقف كوميدية تحدث بين زوما ولذيذ وهشام جمال.



مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 10

مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 10

وبعد وصولهم إلى احدى الأماكن الساحلية يغرق عمرو وهبة - لذيذ فى حمام السباحة، وتسببت المياه فى عطل السيستم ويحاول يوسف - هشام جمال فى تعديله.



مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 10

مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 10

يذكر أن "مسلسل فى بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.