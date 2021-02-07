شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز لـ"الخليج 365" بعد إصابته بكورونا: الحمد لله على كل شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان صبرى فواز عن إصابته بفيروس كورونا ونشر على صفحته الشخصية على فيس بوك: "زود عندك يا ابني.. كورونا واتكورنا.. الحمد لله على كل شيء"، وتواصل ”الخليج 365” مع الفنان للاطمئنان على صحته واكتفى بقوله: "الحمد لله على كل شيء" لافتاً إلى أنه فى العزل المنزلى وياخذ بروتوكول العلاج للشفاء من فيروس كورونا.

يشارك صبرى فواز فى دراما رمضان من خلال مسلسل "موسى"، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، حيث تجرى الشركة حالياً إبرام باقى التعاقدات، خاصة أن المسلسل ملىء بالشخصيات المؤثرة في الأحداث، لاسيما أن العمل يدور في اطار من الإثارة والتشويق.

كما يشارك فى فيلم "أهل الكهف"، حيث يجسد دور وزير ويحرض على القتل والعداوة بين محمود حميدة وخالد النبوى ويكون هناك العديد من المفاجآت طوال أحداث الفيلم.

ويضم العمل 16 نجم ونجمة، هم محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، خالد النبوي، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، أحمد الشربيني.

فيلم "أهل الكهف"، مأخوذ عن رواية الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.