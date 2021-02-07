شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تؤجل طرح ألبومها الجديد لمتابعة وصول مسبار الأمل للمريخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت المطربة الإماراتية أحلام، تأجيل طرح ألبومها الجديد، لمتابعة وتغطية وصول مسبار الأمل الذى أطلقته دولة الأمارات العربية إلى المريخ، والذى يعد أول مسبار عربي لاستكشاف الكواكب، بعد رحلته بين الأرض والمريخ خلال حوالى 7 أشهر من انطلاقه نحو الفضاء الخارجي، ونشرت أحلام تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، وكتبت "جمهوري العزيز بسبب هذا اليوم التاريخي العظيم لدولتي الإمارات وبطلب مني قررت تأجيل طرح البومي إلى يوم الخميس بدل يوم الاثنين لأكون جزءا ولو بسيط منه ولتغطية هذا الحدث الذي كم أشعر أنا بالفخر أني أنتمي لهذا البلد العظيم الإمارات شاركونا الحملة".

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية، عبر حسابها "فيديو" يظهر تزيين معالم العمرانية والثقافية والسياحية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة باللون الأحمر، وهو لون كوكب المريخ، في رسالة تضامن جماهيرية ومؤسسية مع فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".