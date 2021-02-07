شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يتصدر عناوين المجلات تزامنًا مع انطلاق تصوير فيلمه المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي كريس هيمسوورث، على غلاف احدى المجلات الشهيرة تزامنًا مع انطلاق تصوير فيلمه Thor: Love and Thunder الذي يقوم بتصويره حاليًا في أستراليا وسط السكان الأصليين، ونشر هيمسوورث، صورة من غلاف المجلة الشهيرة الذى يتصدرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، والتي ظهر فيها وهو في كامل فورمته التي تتماشي مع أدواره وأعماله السينمائية.

وشارك هيمسوورث، متابعيه وجمهوره، منذ عدة ايام، بمجموعة صور من اليوم الأول له فى كواليس تصوير فيلمه القادم Thor: Love and Thunder، داخل إحدى المدن التى تحتوى على سكان أصليين فى أستراليا، حيث ظهر برفقه عدد كبير من السكان عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.

وأعلن هيمسوورث، فى الصور التى نشرها، انطلاق تصوير مشاهده الأولى فى احدى المدن الريفيه فى استراليا، وسط عدد من الراقصين والسكان الأصليين الذين يؤدون رقصة ماوري الشهيرة.