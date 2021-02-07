إصابة سالي عبد السلام في عينها: "وقفت التصوير ومش عارفة افتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن معاناتها في عينها اليسرى، ما تسبب في إيقافها تصوير حلقات برنامجها "قصة حقيقية" الذي يُذاع عبر شاشة القناة الأولى.

وكتبت سالي عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "زي ما اتفقنا هنزل الحلو والوحش وقرار في حياتي خلاص عشان مش هاخد السوشيال ميديا في الحلو بس.. لأول مرة في حياتي أوقف تصوير بسبب 3 دمامل في عيني، مش عارفة افتح عيني منهم بعد ما جيت وقاوحت وقلت هصور ونجرب، مقدرتش أكمل".

أضافت: "سبحانه.. الحمدلله في كل ضراء وسراء يا الله.. الحمد لله.. رضا.. معرفش هتخف في قد إيه.. هتحتاج أي تدخل غير العلاج ولا لا.. هنرجع في قد إيه.. معرفش بس الحمدلله.. ادعولي.. أنا بدعي لأي حد يأمني ادعيله".

وكشفت سالي عبد السلام، مؤخرا، أنها قدّمت معظم حلقات برنامجها "قصة حقيقية"، وهي في حالة نفسية سيئة للغاية، قائلةً: "أنا جيت معظم الحلقات وأنا معيطة، ومش مكسوفة إني أقول كده، أهلي بيستنوا مني إني أكون قوية، لكن اللي حصل المرة دي إني منيت نفسي أوي".

أضافت عبد السلام، خلال تقديمها إحدى حلقات البرنامج: "مش هقول إن اختياراتي غلط، لأني مش بختار أصلا، أنا ممكن ألاقيني داخلة في قصة وأنا مخترتش عادي، أنا بختار السكينة والمودة والرحمة، مش زي ما الناس بيقولوا إني مش عاجبني العجب".

تابعت: "أيوه كنت باجي التصوير كتير جدا معيطة وبالذات الشهر ده، عشان كنت ممنية نفسي إني هكتب كتابي وأتجوز، بس الموضوع ممشيش ومحصلش نصيب، لأن أغلبية اللي بنعرفهم مبقوش قد المسئولية ومبقوش رجالة ومبقوش يستاهلوا".

اختتمت: "كل حاجة ضاعت مننا مكنتش بتاعتنا، ومحدش يستاهل غير أهلنا واللي يحبنا بجد، أنا النهاردة هنام مبسوطة وفرحانة ومرتاحة ودي دموع فرحة مفيش زعل تاني، وشكرا على كل حاجة حلوة يا الله".