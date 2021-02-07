معلومات عن مفيدة التلاتلي.. اكتشفت هند صبري واعتزلت بسبب إصابة والدتها بالزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عن عمر يناهز 74 عاما؛ رحلت عن عالمنا اليوم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، بعد مشوار سينمائي حافل وصل بها عام 2011 إلى تولي منصب وزيرة الثقافة في أول حكومة وطنية بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

ولدت المخرجة الراحلة بمدينة سيدي بوسعيد في عام 1947، ودرست السينما في العاصمة الفرنسية باريس عام 1868، وعملت بعدها في التليفزيون الفرنسي كمحررة نصوص ومديرة إنتاج، ثم عملت كمونتيرة بداية من عام 1968، قبل أن تعود إلى تونس في عام 1972 لتنال شهرة كبرى في المجال السينمائي.

عام 1994 انطلقت مسيرتها المهنية كمخرجة من خلال فيلم "صمت القصور" وهو الفيلم الذي شاركها كتابته الكاتب والمخرج التونسي نوري بوزيد، وقدّمت به للمرة الأولى الفنانة هند صبري، وحصد العمل العديد من الجوائز، ومنها التانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية سنة 1994، والجائزة الخاصة للجنة تحكيم الكاميرا الذهبية في مهرجان كان عام 1994، وأفضل فيلم طويل في الدورة الخامسة لمهرجان السينما الإفريقية في ميلان عام 1995، وأفضل فيلم في مهرجان شيكاغو عام 1995، وغيرها.

وفي سنة 2000 أخرجت فيلما جديدا بعنوان "موسم الرجال"، نال الجائزة الكبرى لمعهد العالم العربي، وفي العالم التالي عُيّنت عضوا في لجنة تحكيم مهرجان "كان" السينمائي، وفي الفترة من 2001 إلى 2003 شغلت منصب رئيس لجنة "سينما الجنوب" التابع إلى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.

وفي عام 2004 نالت جائزة "ماك ميلان ستيوارت" التي تمنحها جامعة "هارفارد" الأمريكية، وقدّمت فيلمها الثالث والأخير "نادية وسارة"، قبل إعلانها الاعتزال عقب إصابة والدتها بالزهايمر.