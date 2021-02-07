والدة حلا الترك تبكي بسبب موقف ابنتها الصادم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ظهرت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك في فيديو جديد تتحدث فيه عن تطورات قضيتها مع ابنتها.

وقالت منى باكية: "مو قادرة أصدق اللي أنا فيه، ليس هناك أمل من بعد ما شاهدته اليوم ولا أستطيع أن أصدق ما يحدث، أنا من أسبوعين زارتني حلا وقبلتني وحبت على رأسي وقالت لي يا ماما أنا مستحيل أؤذيكي، واليوم صُدمت منها ومن موقفها ومن أقوالها للأسف.. ما صدمني أن اليوم تقول حلا إنها تطالب بالحصانة.. حصانة من من؟ حصانة من أمها؟".

أضافت: "حتى ما عطوني موافقة أمنية إني أجمع المبلغ وأعطيها إياه وأفتك من الموضوع، مصدومة من كل شيء عم بيصير، حتى لو كان الموقف بيديني بالنهاية الشيء لازم يصير، علشان الواحد يعرف مصيره.. أنا أمل في القضاء ولازم ينصفني من هذا الموضوع".

وكانت والدة حلا الترك طالبت التوسط من الفنانة الإماراتية أحلام في قضيتها بعد الحكم الذي صدر ضدها بالسجن عام.

وقالت في فيديو لها: "المفروض الأولاد يتربون على الأخلاق وعلى بر الوالدين، يتربون على الأسس والمبادئ، مو أربيهم على العقوق، ما أبي أن حلا تبر فيني، ولا بدي إياها تكلمني ولا أي شيء، بالنسبة لموضوع الفويس اللي اتسرب، ما حبيت اتكلم على موضوع الفويس لأنه بيني وبين بنتي، وتسرب الله يسامحها، الواحد في لحظة انفعال وذلة لسان".

أضافت: "أنا إنسانة عندها ردت فعل، لما تسمعي أن في حكم صادر ضدك، الإنسان بيضايق وينفعل، وبيكون منه في وعيه، بصراحة كنت في حالة هيستيرية، وأنا بقول ليش يتسرب الفويس، أنا مو فخورة بها الشيء، أنا مو شرانية، حتى حقوقي الشرعية ما أخذها، حتى النفقة ما أخذها، لي سنة ونصف ما أخد نفقة، من وين بدي أصرف، الولد عنده مصاريفه، ومدرسة، أنا من وين بدي أجيب".

أكملت باكية: "عطوني حقوقي الشرعية، أنا بعطي الفلوس لحلا، وبرجعها ليها، المشكلة أني أمها مو واحدة غريبة، أنا اللي حملت وربيت وولدت، اللحين دلوقتي فكرتوا في عيالكم، أشلون أتزوج وأخلي ولدي، في حياتي ما كلمت أم فاهد، أتمنى أم فاهد تدخل في الموضوع، وتكلم حلا، وأتمنى يوصل هذا الموضوع ليها، تواصلت معها ماردت، ما عندي رقمها، بس يعطوني نفقتي المؤخرة، وبعدين بعطي حلا".