آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد والدته (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان آسر ياسين بعيد ميلاد والدته، اليوم الأحد الموافق 7 فبراير الجاري.

ونشر آسر صورة مجمعة في إطار واحد تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّق آسر على الصورة قائلا: "كل سنة وأنتي طيبة نوني".

وشارك آسر ياسين في رمضان الماضي بمسلسل "بـ100 وش" وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، ويشارك في بطولته نيللي كريم ، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.

بينما آخر أعمال الفنان آسر ياسين السينمائية فيلم "صاحب المقام" مع الفنانة يسرا، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل.