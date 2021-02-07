إصابة صبري فواز بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان صبري فواز، اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب فواز، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "زود عندك يا ابني.. كورونا واتكورنا.. الحمد لله على كل شيء".

وتواصل "الخليج 365" مع صبري فواز للاطمئنان على حالته الصحية، واكتفى بقوله: "الحمد لله على كل شيء".

ومن جانب آخر؛ يشارك صبري فواز في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.