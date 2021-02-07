"زرع قطعة من القفص الصدري بالأنف".. تفاصيل عملية حورية فرغلي وسبب التأجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازالت الفنانة حورية فرغلي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية بانتظار إجراء عملية من أجل عودة أنفها لشكله الطبيعي، وذلك بعد أن قرر الأطباء المشرفين على حالتها تأجيل الجراحة التي كان من المفترض إجراؤها فجر يوم الخميس الماضي بسبب نقص الهيموجلوبين في الدم نظرا لتعرض "حورية" لكدمة في الرأس قبل خضوعها للعملية بـ 24 ساعة.

وفي لقائها مع برنامج ET بالعربي، أوضحت الطبيبة غير المعالجة لحورية فرغلي مارتا روباتي تفاصيل أكثر عن العملية الدقيقة، وأشارت إلى أنه في حالة حورية فرغلي التي ستجري جراحة لترميم الأنف يمكن أن يستعين الطبيب المعالج بقطعة من الغضاريف سواء من الأذن أو من القفص الصدري.

ووفقا لما أشارت له تقارير عديدة فقد أكد الطبيب المعالج لحورية أنه سيلجأ لأخذ قطعة من غضروف القفص الصدري لزرعها بالأنف، وهذا الأمر ليس سهلا على الإطلاق وبخاصة لأنها خضعت لأكثر من عملية على أيدي أطباء مختلفين.

وأشارت الطبيبة إلى أن خضوع المريض لأكثر من عملية في الأنف لا يترك الأنسجة الداخلية كما هي ويصبح نجاح العملية الجديدة غير مضمون.

وأضافت أن الضرر الواقع على حورية ليس في العظام وإنما في الغضاريف التي قد تتعرض للتآكل أثناء العمليات الجراحية أو تترك ندبة لذا لا يمكن التأكد من أن نتيجة العملية ستكون مرضية.

وكانت الفنانة حورية فرغلي قد أعلنت في وقت سابق عن معاناتها الصحية وعدم قدرتها على الشم بسبب مشاكل الأنف التي تعاني منها منذ سنوات.