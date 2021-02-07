فاطمة عيد: لم أتقاضى أجرا عن أي أغنية قدّمتها.. وعبدالوهاب قالي ملكيش منافس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت المطربة الكبيرة فاطمة عيد، إنها لم تتقاضى أجرا عن أي عمل فني قدّمته، موضحة: "الفن عمره ما بيتباع، الفن أقيم من كده، واللي كان موصلني لقلوب الناس إني مكنتش مادية، وكل الشركات اللي اتعاملت معاها ماخدتش منهم فلوس، وكنت بفرح أوي لما يسجلولي أغاني عشان أوصل لقلوب الناس".

وكشفت عيد، خلال حوارها ببرنامج "It's Showtime" عبر قناة cbc، عن رد فعل الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب حينما سمعها تغني "حلاوتها زايدة حتة" في مناسبة خاصة، قائلةً: "قالي الله الله.. صوتك فريد من نوعه وملكيش منافس ولا بديل".

وأشارت إلى أنها تتمنى أن تقدّم دويتو مع النجم الشعبي حكيم، مستكملةً: "أمنية أسجل مع حكيم دويتو، هو صوت فريد من نوعه".

ومن جانب آخر؛ تعود فاطمة عيد بأحدث أغانيها التي سجلتها مؤخرا وتحمل اسم "ليلة بيضا".