بعد تصريحات مثيرة.. صفاء سلطان ترد على متابع وصفها بـ"المجرمة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت تصريحات الفنانة الأردنية صفاء سلطان في برنامج "شو القصة" تقديم الإعلامية رابعة الزيات موجة من الجدل.

تصريحات صفاء سلطان حول المنظمات النسوية وضعتها في مرمى الغضب، إذ هاجمها الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت سلطان، خلال البرنامج، إنها ضد المنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة، ولا تجد أي مشكلة في زواج الفتيات القاصرات "تحت سن 18 سنة" إذا كانت لديهن الرغبة في ذلك ولا يتم الزواج تحت ضغط العائلة.

وتحدثت سلطان أيضا عن تجاربها العاطفية قائلة: "اللي ارتبطت بهم في مرحلة من المراحل كانوا ذكورا وليسوا رجالا".





وانتقد أحد المتابعين كلام سلطان بشكل جريء، معلقا على صورة نشرتها عبر تطبيق أنستقرام من كواليس البرنامج قائلا: "منظمات حقوق المرأة هي السبب إنك عايشة العيشة الهنية اللي إنت فيها، زواج القاصرات جريمة ومجرد إنك بتدعميه أنت مجرمة، ألغي دعمي لأشكالك من المشاهير الفارغين فكرياً".





لم تلتزم صفاء سلطان الصمت وردت قائلة:"وأنا مابتهمني كداعم لأنك من الأساس مالك فهمان ولا سمعان شو حكيت، ما عم صدق الجهل وحالة النسخ لصق يلي ماشين عليها".





يذكر أن صفاء سلطان من مواليد مدينة عمان الأردنية في 14 مارس 1980، واكتشفها الفنان ياسر العظمة ورشحها للمشاركة في مسلسل "المرايا" عام 2003.

وشاركت في بطولة ما يقرب من 50 مسلسلا منها "ليل ورجال، وخالد بن الوليد"، كما جسدت شخصية الفنانة المصرية ليلى مراد عام 2009 في مسلسل طويل بعنوان" أنا قلبي دليلي".