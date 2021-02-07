شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لأول 10 حلقات من مسلسل "فى بيتنا روبوت" على قناة cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي تقوم ببطولته الفنانة شيماء سيف والفنان هشام جمال وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر ودلال عبدالعزيز، تصدر المشاهدات على يوتيوب ومواقع السوشيال ميديا، بعد عرض الـ10 حلقات الأولى منه على قناه CBC، وشهدت الحلقة الـ10 من مسلسل "فى بيتنا روبوت" أحداثا جديدة وتصدرت الحلقة تريند على جوجل بعد نسب المشاهدة العالية وتوالت الأحداث بسفر يوسف - هشام جمال لأحد الفنادق السياحية من خلال رحلة مصيف جديدة ولكن هذه المرة تم اصطحاب كلا من "لذيذ - عمرو وهبة وزومبا - شيماء سيف" وتم وضعهم بطريقة كوميدية على السيارة ومن ثم النزول في أحد الفنادق مرتدين ملابس ملونة صيفية.

وغرق لذيذ - عمرو وهبة فى حمام السباحة بعد محاولته إنقاذ طفل، وأصيب بعطل فى السيستم، وتم أخذ الأرز من الفندق لإصلاح لذيذ - عمرو وهبة واستخلاص المياه منه، واسترجاعه مرة أخرى قبل أن تتوالى الأحداث فى إطار كوميدى بعد ما تكشف زومبا عن لص فى الفندق.

المسلسل بطولة ليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال دلال عبد العزيز وشيرين ومحمد أوتاكا وعدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد وناهد السباعي والعمل من إخراج وليد الحفاوي ومن إنتاج روزناما وسينرجي.