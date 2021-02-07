شكرا لقرائتكم خبر عن باقة من ألمع نجوم الغناء يحيون حفلات عيد الحب بدار الأوبرا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم دار الأوبرا سلسلة من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، حيث يشارك بها عدد من أبرز نجوم الغناء من مصر والوطن العربى.

تأتى فى المقدمة النجمة كارول سماحة التى ستحيى حفلا على المسرح الكبير بدار الأوبرا يوم 11 فبراير الجارى بقيادة محمد الموجى، كما يشارك أيضًا بالحفل المطرب الشاب أحمد جمال نجم برنامج "آراب أيدول".

وتحيى المطربة جنات حفلها يوم 12 فبراير الجارى على المسرح الكبير، وذلك بقيادة المايسترو محمد الموجى.

بينما يحيى النجم مدحت صالح حفلاً غنائيًا كبيرًا على المسرح الكبير يوم 13 فبراير المقبل، والحفل بقيادة المايسترو أحمد عامر، وصولو "بيانو" عمرو سليم، كما تشارك أيضًا بالحفل المطربة مى فاروق.

ويوم عيد الحب سيحيى الحفل بدار الأوبرا المصرية النجم هانى شاكر بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، ويشارك أيضًا بالحفل المطرب أحمد سعد.

وعن حفل النجم على الحجار فمن المقرر أن يقام على المسرح الكبير يوم الاثنين 15 فبراير الجارى، وذلك بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

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