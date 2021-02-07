شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية مع أبنائها: "حبي غير المشروط".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعيد ميلادها، الـ36 فهى من مواليد يوم 7 فبراير عام 1984، مع أطفالها، وذلك للمرة الثانية بعد احتفالها منذ يومين مع أصدقائها، ونشرت مجموعة صور من الاحتفال، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: حفلة عيد ميلادي الثانية مع حبي الأبدي غير المشروط.. أطفالي هاڤن وجوڤاني"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها وجمهورها.



نادين نسيب



نادين نسيب وأبنائها



عيد ميلاد نادين نسيب نجيم

وكانت نادين نسيب نجيم، كشفت عن معاناتها مع أبنائها أثناء تلقيهم دروسهم أونلاين في فترة العزل المنزلى، ونشرت نادين، فيديو طريف لأبنائها أثناء تلقيهم دروسهم من المنزل، عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهروا وهم يلعبون أثناء تلقى الدروس أونلاين، وحاولت نادين إقناعهم بالتركيز في الدروس.



نادين نسيب نجيم



نادين مع أبنائها

وكانت نادين نجيم قد كشفت، منذ عدة أسابيع، عن غضبها من تعرضها لهجوم من قبل البعض ممن وصفتهم بمرددى نغمة معتادة من آن لآخر قبل دخولها أي عمل فني جديد، حيث يحاولون التقليل من نجاحها بجمل من عينة لولا هؤلاء ما كانت نجحت ولولا السوريين في إشارة إلى الفنانين السوريين الذين يشاركوها أعمالها الأخيرة لم تكن لتصل لما وصلت إليه بحسب هجوم البعض.

وردت نادين، على ذلك عبرحسابها على موقع انستجرام، وكتبت: "صباح الخير، مثل العادة كل ما بيكون عندي عمل جديد بسمع هون وهون نفس الأسطوانة، لو ما جماعتنا ولو ما فلان ولو ما السوريين.. على أساس أنا اللبنانية الوحيدة يلي اشتغلت مع جماعتكم ! كتار اشتغلوا بس الفرق انه مش الكل حصد نفس النجاح".

ثم قالت: "لأنه بكل بساطة تعبي وجهدي خلال السنين الماضية، وموهبتي من صنع ربي ونعمة من ربي وطموحي وإصراري على النجاح بيرجع لمجهود شخصي وهيدي المهنة بتساع الكل وما بيكمل غير القوي وما بينجح غير الشاطر وشكراً على كل حال لكل حدا مرء بحياتي لأنه النجاح بده دعم وبده فريق وبده شركة محترمة وبده كمان شريك ناجح".