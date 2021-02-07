شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال يكشف مصدر إلهامه فى شخصية يوسف بـ مسلسل فى بيتنا روبوت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان والمنتج هشام جمال ، عن استلهام شكل شخصية "يوسف" التي يؤديها في مسلسل "في بيتنا روبوت"، من صديقه "يوسف مصطفي" الذي ظهر معه فى الحلقة العاشرة من المسلسل، وحقق "مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 10"، نجاحًا كبيرًا بعد إعجاب الجمهور بها وتصدرها التريند بمحرك البحث "جوجل" وموقع "يوتيوب" بعدد مشاهدات كبير، ومن جانبه، نشر جمال مقطع فيديو من المسلسل عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :" صاحبي اللي اخدت منه شكل شخصية يوسف".

وكان هشام جمال ، قد قال خلال حلوله ضيفا هو وأبطال مسلسل فى بيتنا روبوت، ببرنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "مشروع فى بيتنا روبوت كان فى البداية تركيبة مختلفة، فبعد نجاح مسلسل بدل الحدوته تلاتة الذى عرض فى رمضان ولاقى نجاحا كبيرا، كان من المفترض أن نقدم ثلاث قصص من 15 حلقة، وبدأنا فى البحث عن أفكار إلى أن ظهرت فكرة الروبوت وتخيلت شيماء سيف فى الدور جدا، وأصبحت الفكرة هى السائدة للمسلسل كله".



هشام جمال

مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة الفنان هشام جمال ، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.



هشام جمال