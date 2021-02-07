شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يستعيد ذكرياته مع والده بصورة نادرة من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم كريم محمود عبد العزيز جمهوره ومتابعيه بصورة نادرة له من دولاب الذكر يات في طفولته مع والده النجم الراحل محمود عبد العزيز، وطالما نشر كريم محمود عبد العزيز صورا تجمعه بوالده واستعاد ذكرياته معه.



كريم محمود عبد العزيز

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز، قد تعرض لأزمة صحية الأسبوع الماضي ودخل علي أثرها المستشفى، حيث قال شقيقه محمد محمود عبد العزيز: "شقيقى كريم كان عنده حاجة الدكتور مسميها أزمة صدرية أو أزمة تنفسية بس الحمد لله".



ستوري كريم

يذكر أن النجم كريم محمود عبد العزيز قال فى أحد البرامج: "الدور اللى عملته في مسلسل الاختيار حاجة مشرفة ليا وحبيت أوى المشهد ده؛ لأنه بيوثق حادثة بشعة، ولما الواحد بيعمل حاجة ليها علاقة بالبلد ووطنية بتكون حاجة حلوة ومشرفة للشخص نفسه".

وعن تجسيد السيرة الذاتية لوالده الفنان محمود عبد العزيز قال: "لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية هتبقى مبنية على الحياة الشخصية واتربى فين وإزاى وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتيرة، وأنا عن نفسى مبقتنعش بالمسلسلات دى، لأنها بتكون داخلة في حرمة الشخصية اللى بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية".

وأضاف كريم، خلال لقائه في برنامج "its show time"، تقديم الإعلاميتين مها الصغير ودينا حويدق على قناة CbC: "أنا ومحمد إمام فعلا أصدقاء جدا، ولو اتعرض علينا حاجة كويسة نظهر فيها زى مسلسل هوجان أكيد هنعملها ومفيش مشكلة نشتغل مع أي حد عادى".