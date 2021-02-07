شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى ينتقد مطربى المهرجانات: "لقطاء فنيا جايين من تحت الكوبرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيه رأيك في ظاهرة انتشار المهرجانات ووجود جمهور كبير لها من الشباب وصغار السن وازاى نواجه ده؟، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين، فى ندوة الخليج 365، قائلاً: "اللى مراهن على هذا المسمى بالفن ومن يدعمه أنا منتظر إنه إن شاء الله هيذوق مرارة وسيجنى قسوة ومرارة ما أنت مراهن عليه لأننا لا نتكلم في فن نحن نتحدث في أمر غلط من بداية المسمى فكلمة مهرجان أصلاً أين الغيورين على مصطلح كلمة مهرجان فهي لها مسميات جليلة ومصطلح للأسف أستخدم في غير سياقه وأطلق على كل ما هو قبيح فمن يستخدم مصطلح إنشاد في غير موضعه أنا أعرف أوقفه عند حده تماماً فالغيورون على الكلمة وهى مهرجان يعرفوا من غدا يستطيعون أن يغيروا ده ويوقفوا كل حاجة لو عايزين ده يحصل ، وكذلك أصحاب الألحان في المهرجانات مسروقة فلو كل الناس اللي لحنت والغيورة على فنها أنا لما بعمل لحن يكون أبنى فغلاوة اللحن من غلاوة عيالى وأصحاب الحقوق كل ما واحد يطلع يقول ده لحنى "يظبطوه" فلو كل واحد غار على عمله ستختفى المهرجانات أصحاب حقوق الملكية الفكرية لماذا يصمتوا عن سرقة أعمالهم لا اعلم السبب".

وتابع: "ليس عندي مشكلة مع الشباب اللي بتقول المهرجانات وهما على المستوى الإنساني على راسي ويمكن يكونوا عند ربنا أفضل منى لكن المشكلة في المستوى الفني فأنا غيور على ثقافتي وثقافة بلدى وغيور على تربية أولادي فأنا كما أتحرى الأكل والشرب وأكله لأولادي وأنه يكون مفيهوش تلوث ليعيشوا حياة صحية سليمة من حقى أن أحافظ عليهم من ثقافة التلوث".

وتابع: "مطربو المهرجانات عرائس في أيد خفية وهما فرحانين باللى هما فيه ولكن هييجي يوم من الأيام أبنه يقولوا ده أبن فلان اللى أبوه قال كذا اللى ابوه بوظ مصر وانا بقولهم أنتم بوظتوا مصر وثقافتنا فأنت " لقيط فنى" بالنسبة لى جاى من تحت الكوبرى ولا أعلم ماذا كان يفعل تحت الكوبرى فأنت لقيط في وسط ثقافة وبلد أسمها مصر، فيه ناس بدعمك لأنهم تقريبا أصولهم مشكوك فيها لأن اللي ليه أصل بيغير على أصله ويخاف على أصله لكن من يدعم تلك الثقافة وهؤلاء اللقطاء فنياً".

واستطرد:"ليس لدى مشكلة مع المهرجانات ومن يدعون انهم أصحاب مهنة وبيأكلوا عيش لأنهم في الأول عرفوا نفسهم طب نعمل مهرجانات ولا نسرق أو نشم أنا بقوله لأ شم وضر نفسك بدل ما تأذى خلق الله ولثقافة بلد وتراث بلد أذية لا تتخيلها، لن أسمح لأحد أن يصفهم بأنهم أصبحوا الفن الأول في مصر أقف".

وشدد على أن السوشيال ميديا هدمت بلاد وثقافات دول مختتما :"الفن الراقى لا يختلف عليه أحد مصر فيها مشكلة كبيرة أنه أصبح الكبار في الفن المصرى للأسف نزلوا لمستوى أنهم بيحاكوا المهرجان عشان يشتغلوا بدل ما ينهضوا بالثقافة المصرية أصبحوا الأن يختاروا من الألفاظ المبتذلة في انحدار فلو جئنا بكلمات أغانى كبار المطربين من 10 سنين كانت أزاى والآن بقت إزاى" .