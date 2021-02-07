اشتغلوا عالسّكت.. نيكول سابا “تفتح النار” على بعض الفنانين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

“اشتغلوا عالسكت”، عبارة غردت بها الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، أمس السبت، موجهة انتقادها لبعض الفنانيين .

وعبرت سابا في تغريدة على حسابها على موقع “تويتر”، عن غضبها من فنانين لم تذكر أسمائهم يتحدثون كثيرا عندما تعرض عليهم أعمال فنية.

وغردت المغنية والممثلة اللبنانية “في فنانين لا يصدقون عندما تعرض عليهم أعمال ويعيشوها بالطول وبالعرض”.

وتابعت “‏اذا رغبت في الحديث عما يعرض علي من أعمال وما رفضته من أعمال نظرا للظروف السائدة بهذه الفترة للأسف.. لذلك لا تعيشوها كتيرا وتعلموا الناس أنكم مطلوببن وأنكم تعملون”.

وطالبت نيكول سابا هؤلاء الفنانين بالعمل في صمت، قائلة: اشتغلوا عالسكت وما تربحوا الله جْميلِة أنتم وبعض الأقلام التي لا تفلح سوى في أن تبهّر لكم!.

​يشار إلى أن آخر أعمال نيكول سابا الفنية مسلسل “الوجه الآخر”، الذي يشاركها بطولته الفنان المصري، ماجد المصري، والفنانة السورية، نسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وهو من تأليف فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة “سينرجي”.