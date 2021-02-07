فيديو لفتاة صينية تقلّد عادل إمام يتصدر “التريند”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ ساعتين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو قصير لفتاة صينية تحاول تجسيد دور الفنان المصري عادل إمام في مسرحية شاهد مشافش حاجة، الأمر الذي جعل اسم عادل إمام، يتصدر محرك البحث الشهير “غوغل” خلال الساعات القليلة الماضية.

وقلدت الفتاة الصينية التي تدعى آسيا، الفنان عادل إمام ومشهده الشهير في مسرحية “شاهد ما شافش حاجة” في المحكمة، وظهرت الفتاة في الفيديو ترتدي ملابس مشابهة للملابس التي ارتداها الزعيم، وقلدت حركات وجهه وطريقة كلامه.

وقالت آسيا، إنها سعيدة ويشرفها تقليد مشهد من مسرحية كلاسيكة للفنان عادل إمام، موضحة أنها “عرفت عادل إمام عن طريق أحد أصدقائها، وحينما تعثرت في فهم جمله بادر صديقها بمحاولته لتقليده وتسهيل اللهجة المصرية ومن هنا بدأت تعشق تلك الطريقة التي يتميز بها الزعيم دونًا عن باقي نجوم الكوميديا”.

وحقق الفيديو نحو 30 ألف مشاهدة خلال يومين، بالإضافة إلى مئات التعليقات وعلامات الإعجاب والتفاعل.