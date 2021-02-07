انفصال النجمة ديزي إدغار جونز عن صديقها توم فاري لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انفصلت الممثلة البريطانية ديزي إدغار جونز عن صديقها الممثل توم فاري بعد عامين من الارتباط.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن العلاقة بين جونز البالغة من العمر 22 عاماً والممثل البالغ من العمر 29 عاماً قد انتهت في أواخر العام الماضي، بعد أن قرر الثنائي التركيز على حياتهما المهنية.

وبالرغم من الانفصال، تردد أن علاقة الثنائي جيدة جداً ولا توجد أي مشكلات بينهما، وانتقلت ديزي من مقر إقامتهما في لندن وعادت لمنزل والديها.

وأضاف مصدر لصحيفة “ذا صن” البريطانية أن ديزي تلقت العديد من الفرص وتريد أن تضع مهنتها في المرتبة الأولى، وعلى الجانب الآخر، فإن توم بدأ يكرس حياته لمهنته ويريد الأفضل لهما.

كانت قد بدأت علاقة ديزي وتوم قبل عامين بعد العمل معاً في الفيلم الدرامي Pond Life في عام 2018.

يُذكر أن النجمة ديزي جيسيكا إدغار جونز هي ممثلة بريطانية، اشتهرت بدورها في مسلسل “الأشخاص الطبيعيين”، والتي حصلت على ترشيحات اختيار النقاد وجائزة غولدن غلوب، وصعدت من خلاله بسرعة الصاروخ وبهرت الجماهير والنقاد العام الماضي.

كما ظهرت في قائمة مجلة British Vogue لعام 2020 للنساء المؤثرات، وتشمل أدوارها التلفزيونية الأخرى “الأقدام الباردة” و”حرب العالمين”.