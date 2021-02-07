إيما واتسون تثير شائعات خطبتها لرجل الأعمال ليو روبنتون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شوهدت الممثلة البريطانية إيما واتسون بين أحضان صديقها رجل الأعمال ليو روبنتون أثناء استعدادهما للسفر لقضاء رحلة رومانسية في المكسيك قبل عيد الحب.

وتم رصد نجمة هاري بوتر البالغة من العمر 30 عاماً، مرتدية قميصاً تبلغ قيمته 19.99 جنيه إسترليني يحمل الشعار الفرنسي “Femme Liberte” لكن كل الأنظار كانت على مجموعة مجوهراتها وبالأخص خاتم بإصبعها الخنصر، الذي أثار شائعات خطبتها.

كما أثارت أيضاً، إيما قلق معجبيها، حيث تمت مشاهدتها في مطار لوس أنغلوس في كاليفورنيا تتكئ على دراجة بخارية لدعم ركبتها، مما أثار قلق المعجبين حول تعرضها لإصابة بالقدم.

وتشتهر واتسون بصمتها الشديد حول حياتها الشخصية، إلا أن الشائعات حول علاقة الثنائي تدور منذ فترة حيث يُعتقد أيضاً أن إيما قد تعرفت إلى والدي روبنتون، وقد تطورت العلاقة بينهما مؤخراً بشكل كبير.

تجدر الإشارة إلى أن الثنائي يتواعدان منذ حوالي 18 شهراً، وقد تم رصدهما معاً في بريطانيا، وتم تصويرهما معاً عدة مرات بالقرب من منزل إيما في لندن، وهما يتناولان القهوة.