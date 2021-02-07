منى زكي تناهض ختان البنات بقوة: “مش عفة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة منى زكي على صفحتها الخاصة بـ”فيسبوك” منشوراً تحتفي فيه باليوم العالمي للقضاء على ختان البنات، والذي يحل كل عام يوم 6 شباط (فبراير).

وكتبت قائلة: “مفيش أم تقبل على بنتها حاجة تضرها، بس فيه أمهات لحد دلوقتي مش مدركين قد إيه جريمة بشعة زي ختان البنات بتيجي على كرامة وصحة وحياة بناتهم”.

وتابعت: “ختان البنات مش عفة ولا أي حاجة من الكلام ده، وللأسف فيه أهالي كتير فاكرين إنهم لو عملوا “ختان طبي” لبناتهم يبقى كدة عملوا اللي عليهم”.

وأضافت: “أنتى أكتر واحدة عارفة مصلحة بنتك، وأكتر واحدة تقدري تحميها من جريمة مايقبلهاش عقل ولا طب ولا دين ولا قانون”.

واستطردت: “النهاردة اليوم العالمي للقضاء على ختان البنات، وأنا كسفيرة نوايا حسنة ليونيسيف حابة أوعي الناس بالقضية دي، خصوصًا إن ناس كتير لسه متعرفش إن فيه جهة حكومية اسمها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث؛ بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة، للتوعية بأضرار ختان البنات، ولو عاوزة تستفسري أكتر أو محتاجة مساعدة علشان تحمي نفسك أو بنتك أو أي بنت تانية من الختان، كلمي خط نجدة الطفل 16000 أو خط المرأة 15115. وربنا يحمي كل البنات”.