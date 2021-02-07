مروان خوري يناشد حبيبته: “مهلًا على قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: “مهلاً على قلبي” هو العنوان الذي اختاره الفنان الشامل مروان خوري لأحدث أعماله الغنائية مشوقاً جمهوره من خلال مقطع فيديو تشويقي نشره عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي.

مروان خوري الفنان اللبناني المعروف عند الجمهور العربي بحضوره الراقي وإبداعاته التي تستند إلى عمق موسيقي عالٍ وثقافة موسيقية واضحة، اختار أن يقدم اللغة العربية الفصحى في هذه الأغنية المنفردة التي أطل فيها خلف حبيبته التي تهم بالرحيل مع مشهد لورقة متساقطة وكأنها إشارة لعذاب الفراق وبلاء الحب.

الأغنية من كلمات وألحان مروان خوري وصورها على طريقة الفيديو كليب على أن يطلقها خلال الأيام القليلة المقبلة لتتزامن مع يوم الحب.

وكان الفنان اللبناني قد طرح سابقاً أغنية بعنوان “مش مرتاحة” من كلماته وألحانه أيضاً.