الجمهور على موعد مع تيم حسن في يوم الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بالتزامن مع يوم الحب الذي يوافق 14 فبراير من كل عام، سيكون الجمهور على موعد مع النجم الجماهيري تيم حسن لمتابعة أولى حلقات مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان “أنا”.

ونشرت شركة الصباح المنتجة للمسلسل برومو تشويقياً يظهر فيه أبطال العمل، تيم حسن ورولا بقسماتي ورزان جمال معلنة عن بدء العرض في 14 فبراير عبر منصة شاهد.

بوستر المسلسل الذي يظهر فيه تيم حسن وسط نجمتين ترتديان الأحمر واختيار يوم الحب لعرض المسلسل، يضعنا أمام العديد من الأسئلة حول قصة العمل التي لم يكشف الكثير عن تفاصيها.

وتدور أحداث مسلسل “أنا”، تأليف عبير شرارة وإخراج سامر برقاوي، حول قصة رومانسية في إطار اجتماعي درامي تضع (كرم) تيم حسن، و(جودي) رزان جمال، و(أسيل) رولا بقسماتي، أمام مجموعة من التحديات والقرارات.

واعتمد تيم حسن في هذا المسلسل إطلالة جديدة إذ أطال شعره وربطه للخلف، وهي إطلالة بعيدة كل البعد عن شخصية “جبل” التي قدمها في مسلسل “الهيبة” على مدار أجزائه المتتالية التي حققت نجاحاً جماهيرياً لدرجة أن الكثير من الشباب أصبحوا مهووسين بها.