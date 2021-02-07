بعد تلقيه لقاح كورونا.. نقل نجل عارضة الأزياء كاتي برايس للمستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت تقارير، الأحد، أنه جرى نقل هارفي ابن عارضة الأزياء البريطانية كاتي برايس للمستشفى، السبت، بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مصدر أن برايس (42 عاما) تشعر بالقلق بعد نقل ابنها (18 عاما) للمستشفى، بعدما ارتفعت حرارته إلى 39.9 درجة.



كان هارفي، الذي يعاني من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ومتلازمة براد فيلي، قد حصل على أول جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، الجمعة، بعدما أُعلن أنه من ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر: "كاتي قلقة، هارفي حصل على الجرعة يوم الجمعة، والآن الأطباء الذين يعرفونه يقولون إن الجرعة أحدثت رد فعل سيئا لديه".