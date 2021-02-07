شكرا لقرائتكم خبر عن أسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد والدته: "كل سنة وأنتى طيبة نونيا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أسر ياسين بعيد ميلاد والدته السيدة منى الدغيدي، وشارك جمهوره ومتابعيه عبر خاصية ستوري بخاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، بمجموعة صور لها، مصحوبة بتعليق :"عيد ميلاد سعيد نونيا".



اسر ياسين

من ناحية أخرى، قال الفنان آسر ياسين، فى وقت سابق، بتصريحات تليفزيونية حول رغبة أمه فى التمثيل: دلوقتى والدتى عاوزة تمثل ومركزة عاوزة تطلع مع مين، وأمى طلعت معايا فى "فرش وغطا" الست اللى كانت قاعدة جنبى فى ميكروباص وطلعت فى نمرة اتنين بصوتها، متابعا :"أمى لديها غرفة فى المنزل تحت زى الورشة.. بتعدل حاجة بايظة".

وأعلن آسر ياسين فى وقت سابق عن موعد طرح أحدث الأفلام الذى يحضر لها حالياً وهو "فيلم الشايب"، حين أشار من خلال حسابه على موقع انستجرام إلى أن الفيلم قد يعرض عام 2022، حيث نشر صورة ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الأخيرة، وعلق عليها بكتابة اسم الفيلم "الشايب"، ومعه 2022.

كما يشارك أسر ياسين في فيلم "السرب" من إنتاج شركة سينرجي وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا والفنانة هند صبري، والنجمة منى زكى، ودياب، وكريم فهمي.