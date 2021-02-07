شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى يكشف حقيقة انضمام أقباط لنقابة المنشدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هل فعلا نقابة المنشدين فيها أقباط وفى فرقتك كمان؟، تحب أن يقال لك الفنان محمود التهامى ولا الشيخ؟" ، سؤالان أجاب عنهما الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين فى ندوة الخليج 365، قائلا: "أيوه الأقباط جزء لا يتجزأ من دينى وجودهم أصلا موجود في دينى، فالدين المعاملة وحضرة النبى صلى الله عليه وسلم في رحلته من مكة إلى المدينة استعان بكافر ولم يستعن بمسلم وذلك لأن الكافر حينها كان الأجدر في هذا الوقت، آخر حاجة اسئل فيها شخص أن اعرف دينه أيه".

وتابع: لفظ الفنان له سياقه ولفظ الشيخ له سياقه ولكن أنا بالنسبة لى الشيخ طبعا أعتز به فلى الشرف أن أكون شيخ قبل أن أكون منشد لأنى من أبناء الأزهر الشريف لأنى كنت أرتدى العمامة الأزهرية منذ الصغر والجميع يقول لى الشيخ فالأقرب لشخصيتى ولعائلتى وأصولى لقب الشيخ وأتمنى أن أكون لائقا بهذا اللقب لأنه ليس سهلا أيضا.