توقف تصوير Don't Look Up بعد إصابة جينيفر لورنس في انفجار زجاجي

القاهرة - سامية سيد - بعدما حدث انفجار زجاجي أثناء تصوير فيلم الكوميد Don't Look Up والذي من المقرر عرضه على Netflix ، أدى إلى توقف التصوير مؤقتًا، حيث أكدت صحيفة هوليوود ريبورتر أنه حدث انفجارًا زجاجيً بشكل خاطئ أثناء تصوير Don't Look Up ، وهذا ما تسبب في إصابة النجمة جينيفر لورانس بإصابات طفيفة.



وكانت لورانس تصور مشهدًا مع النجم المشارك تيموثي شالاميت عندما تطاير شظايا الزجاج .

وفي الصور التي حصلت عليها صحيفة ديلى ميل، شوهدت لورانس على الأرض بينما يسرع العديد من المارة لمساعدتها أثناء التصوير في ماساتشوستس بمدينة بوسطن الأمريكية، إثر تحطم زجاج متطاير، وأوضحت الصحيفة، أن الزجاج الذي تطاير من جراء انفجار خلال تصوير فيلم "Don't Look Up" أصاب لورانس، البالغة من العمر 30عاما، بجرح في جفنها، وبنزيف.

وظهرت الممثلة، التي كانت ترتدي باروكة حمراء، وهى تبدو وكأنها تضع يدها على وجهها، وأخبر مصدر الصحيفة، أن بعض الزجاج أصاب عين جينيفر، لكنها بخير، ويبدو أن الممثلة كانت تصور مشهدًا لأعمال الشغب حيث يمكن رؤية المباني المغطاة في الخلفية، جنبًا إلى جنب مع ممثلين يرتديان زيًا يشابه زى رجال تطبيق القانون في شرطة نيويورك.

وظهر ليوناردو دي كابريو فى أول صورة له من كواليس أحدث أفلامه السينمائية الذى يقوم بتصويرها حاليا" Don't Look Up" التي تشاركه فيه جينيفر لورانس، حيث تم التقاط الصور داخل مدينة بوسطن، وظهر ليوناردو، بلوك مميز خلال الفيلم الذى ينتظره محبيه.

وشهدت كواليس فيلم Don't Look Up، الذى يقوم ببطولته النجمان ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس تشديدا كبيرا فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.