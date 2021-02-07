"كل مشاهدي ماستر سين".. يوسف شعبان يروي ذكرياته مع مسلسل "المال والبنون" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان الكبير يوسف شعبان، إنه منذ أن قرأ سيناريو مسلسل "المال والبنون" عام 1992، شعر أنه سيشارك في عمل كبير.

وأضاف شعبان، في مداخلة هاتفية خلال حلول أبطال مسلسل "المال والبنون" ضيوفا على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" عبر فضائية "الحياة"، أن "أهم ما ميّز (المال والبنون) وجعله يعيش نحو 28 عاما، أن الكاتب قدّم ورقا جيدا، وأن المخرج نفذّه بشكل جيد، وأن الممثلين عملوا اللي عليهم بإخلاص وحب".

تابع: "الأمور دي هي اللي تخلي أي عمل ينجح، وهي اللي كانت بتخلي مسلسلاتنا تتوزع في كل البلاد العربية ويجوا يخطفوها قبل رمضان"، لافتا إلى أنه يعتبر كل مشاهده في العمل "ماستر سين"، كما أنه لم يكن لديه أية مشاهد صعبة عن غيرها، حيث أعطى جميع مشاهده نفس التركيز، مستكملا: "كنت أشعر أني أقدم شخصية من لحم ودم".

مسلسل "المال والبنون" إنتاج عام 1992، بطولة النجوم: عبدالله غيث، يوسف شعبان، أحمد عبدالعزيز، شريف منير، فايزة كمال، عايدة رياض، رجاء حسين، رشوان توفيق، زيزي البدراوي، سلوى عثمان، أحمد شاكر عبد اللطيف، سيد زيان، وحيد سيف، وهياتم وغيرهم، تأليف محمد جلال عبدالقوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.