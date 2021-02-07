"سمك لبن تمر هندي".. فاطمة عيد تكشف رأيها في أغاني المهرجانات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت المطربة الكبيرة فاطمة عيد، عن رأيها في أغاني المهرجانات، قائلة إن "المهرجانات مختلفة عن الغناء الشعبي، ده مش الشعبي بتاع محمد رشدي ومحمد العزبي وشفيق جلال ومحمد عبد المطلب، في فرق كبير، المهرجانات اللي بتتقدم دي سمك لبن تمر هندي".

وأوضحت عيد، خلال حوارها ببرنامج "It's Showtime" عبر قناة cbc، أنها ترى أن العصر الحالي عصر الأغاني "السينجل"، مضيفة: "دلوقتي زمن الأغنية السينجل، مين عنده وقت يسمع شريط في 11 أغنية، إحنا دلوقتي في عصر السرعة، وزمان الناس كانت رايقة".

وعن أفضل مطربي الأغاني الشعبية لديها؛ قالت: "بحب حكيم وصوته فريد من نوعه، وأحمد عدوية أسطورة، وبحترم أحمد شيبة، وبوسي، وأمينة، وهدى".

ومن جانب آخر؛ تعود فاطمة عيد بأحدث أغانيها التي سجلتها مؤخرا وتحمل اسم "ليلة بيضا".