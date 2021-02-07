مجدي أبو عميرة: غيّرنا تتر نهاية "المال والبنون" لسبب ديني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، إن الفنان شريف منير اعتذر عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "المال والبنون" بسبب ترتيب الأسماء على التتر بينه وبين أحمد عبد العزيز، في حين أن الفنانة فايزة كمال اعتذرت لأنها كانت تريد تعديل في النص، وهذا ما رفضه المؤلف محمد جلال عبد القوي.

وأضاف أبو عميرة، خلال حلول أبطال مسلسل "المال والبنون" ضيوفا على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" عبر فضائية "الحياة"، أن تتر المسلسل بموسيقى ياسر عبد الرحمن، وأشعار سيد حجاب، وغناء علي الحجار وحنان ماضي؛ ساهما بشكل كبير في نجاح العمل.

وأشار أبو عميرة، إلى أن تتر نهاية "المال والبنون" شهد تغييرا وتم إعادة تسجيله لسبب ديني وتطبيقا للحديث القدسي "لا تسبوا الدهر فأنا الدهر"، وكان هذا التغيير في محله.

وتابع: "التتر اتعمل واتسجل، والأستاذ ممدوح الليثي أبلغني أن هناك اعتراضا وأنه لا يجب سب الدهر، حيث كانت تقول كلمات الأغنية (دنيا غرورة دنية زي الحنش شرانية)، وكنا قبل رمضان بيومين ولازم نشيل الجزء ده، وجِه شعارنا الكبير سيد حجاب على نفس لحن الغنوة وغيّر النص الأصلي ليكون كما أُذيع (بحلم وافتح عينيا على جنة للإنسانية)".

مسلسل "المال والبنون" إنتاج عام 1992، بطولة النجوم: عبدالله غيث، يوسف شعبان، أحمد عبدالعزيز، شريف منير، فايزة كمال، عايدة رياض، رجاء حسين، رشوان توفيق، زيزي البدراوي، سلوى عثمان، أحمد شاكر عبد اللطيف، سيد زيان، وحيد سيف، وهياتم وغيرهم، تأليف محمد جلال عبدالقوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.