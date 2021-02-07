محمد سعد يعلن انضمامه لـ"تيك توك" بهذه الطريقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن النجم محمد سعد، انضمامه إلى موقع "تيك توك"، ودشّن حسابا جديدا عبر المنصة.

ونشر محمد سعد، أول فيديو عبر حسابه على "تيك توك"، وظهر خلاله مع كلابه، قائلا :"أنا بقيت على تيك توك.. Mohamed Saad Official.. كل سنة وأنتوا طيبين.. صبح صبح على أحلى الناس".

وفي ساعات قليلة، أصبح يتابع محمد سعد نحو 200 ألف شخص عبر "تيك توك".

وكان محمد سعد، أعلن انضمامه للسوشيال ميديا في منتصف أكتوبر الماضي، ودشّن ثلاثة حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر".