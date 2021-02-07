"حبس سميحة أيوب في غرفة النوم يوم زفافهما".. 16 معلومة عن محسن سرحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا، اليوم الأحد، ذكرى وفاة الفنان الراحل محسن سرحان، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 7 فبراير من العام 1993.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن محسن سرحان:-

- ولد محسن سرحان في مدينة بورسعيد يوم 6 يناير 1914.

- نشأ في بورسعيد وبعد تخرجه من الجامعة انتقل إلى مدينة القاهرة.

- بداية مشواره المهني كان من خلال العمل موظفا بوزارة الزراعة عام 1939.

- لفت الأنظار إليه فنيا نظرا لممارسته رياضة كمال الأجسام ورفع الأثقال.

- بداية مشواره الفني كانت من خلال الالتحاق بالفرقة القومية، ثم انتقل إلى مسرح يوسف وهبي، ومنه إلى مسرح فاطمة رشدي.

- من أهم أعمال بداياته في المسرح عرض "خطف مراتي" مع بشارة واكيم وكاميليا.

- سرعان ما انتقل إلى السينما وأول أفلامه "بنت الباشا المدير" مع ماري كويني عام 1938.

- قام بإجراء دراسات حرة في فنون السينما والمسرح ليصبح فنانا محترفا في عام 1944.

- قدّم نحو 250 فيلما في نحو 20 عاما في عقدي الأربعينيات والخمسينيات، وسُمي بفتى مصر الأول.

- من أشهر أفلامه: "كأس العذاب، اللقاء الأخير، سمارة، بياعة الورد، صراع في الجبل، فتش عن المرأة، فتاة متمردة، العريس الخامس، لك يوم يا ظالم، غضب الوالدين، السعادة المحرمة، أشكي لمين، فرجت، غلطة أب، أنا بنت مين، ذئاب لا تأكل اللحم" وغيرها.

- تزوج 4 مرات، وأنجب 4 أبناء، هم: "إبراهيم وآمال" من زوجته الأولى، و"محمود" من زوجته الثانية، و"ألفت" من زوجته الرابعة.

- في عام 1954، قام بتسمية بطلة فيلمه "أنا الحب" باسم "ألفت" تيمنًا باسم ابنته حديثة الولادة آنذاك، ولعبت الفنانة شادية هذا الدور.

- محسن سرحان هو الزوج الأول للفنانة سميحة أيوب، وفي ديسمبر الماضي، كشفت الفنانة الكبيرة كواليس الزواج والطلاق من محسن سرحان خلال لقاء لها في برنامج "t's Show Time" عبر قناة CBC، لافتة إلى أنها تزوجته وهي في سن الخامسة عشرة، مضيفة: "كنت في سن المراهقة ولم أستعمل عقلي لأنني لم أكن بالنضج الكافي، كما أنني كنت أريد الهروب من قسوة المنزل، كما أن أهلي عارضوا فكرة زواجي منه، وزواجنا لم يستمر طويلا وانفصلنا بعد أن أنجبت منه ولدا، لافتة إلى أن طلاقها من محسن سرحان كان تنفيذا لطلبها منه في عيد ميلادها، موضحة: "طلب مني اختيار هدية لعيد ميلادي فطلبت منه الطلاق".

- وفي حوار آخر مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" عبر فضائية "النهار"، قالت: "بعد الجواز محسن سرحان قعدني في البيت والوجه الآخر ظهر، وفرق السن عنده عمل غيرة بشعة، وهو نازل كان بيقفل عليّا باب البيت بالمفتاح، ليلة الفرح شالني من وسط المعازيم وقفل عليا الباب وقعدت في أوضة النوم مقفول عليّا، قالي حبيبتي أنا هقفل عليكي عشان خايف عليكي، وأنا كنت عيلة صغيرة ومفهمتش إنه حابسني يوم الفرح، والدتي من ليلة الدُخلة قالت ده مكنش ينفعلك أبدا، وفعلا اتطلقنا بسرعة رغم أن حصل إنجاب".

- منحت الدولة محسن سرحان وسام الجمهورية في عام 1964.

- ظل يعمل بالفن حتى رحل عن عالمنا في 7 فبراير عام 1993 عن عمر يناهز 79 عاما.