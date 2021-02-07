محامي بهاء سلطان يكشف تفاصيل التحقيق في اتهامه بالإساءة لنصر محروس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف المحامي المصري يوسف إبراهيم تفاصيل التحقيقات من قِبل مباحث الإنترنت، مع الفنان المصري بهاء سلطان، بتهمة الإساءة للمنتج نصر محروس.

وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية، إنه كانت هناك جلسة لسماع أقوال بهاء سلطان فيما نسب إليه من اتهامات بالتشهير والإساءة للمنتج نصر محروس بناء على المحضر المقدم.

وأشار إلى أنه تم تقديم المستندات الدالة على صحة موقف المطرب المصري، مستطرداً بأنه لا يوجد صلح بين المطرب والمنتج المصريين، وما يتم حالياً هو إعادة تسجيل أربع أغانٍ شابتها عيوب هندسية.

ولفت المحامي إلى أن ذلك جاء بناء على طلب من بهاء سلطان ومنه وباتفاق مع القاضي، وهو الأمر المسجل في محضر القضية، وأقر المنتج نصر محروس به ووافق عليه، كما تم رفض جميع طلبات محروس بما فيها تعويضه بمبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وقال إبراهيم: “فوجئنا وإحنا بنسجل الأغاني وبعد تسجيل أغنيتين بالاتفاق أن نصر محروس مقدم بلاغ ضد بهاء سلطان يتهمه بالإساءة والتشهير، رغم أننا في وقت سابق قمنا بنفي هذا الأمر وطلبنا إثبات. وأثناء جلسة المحكمة، وجدنا إثباتهم عبارة عن صور ليس لها أي قيمة ومنشورات مكتوبة بخط صغير جداً، ومش واضح منه حاجة، وبيقولوا فيه تشهير وإساءة، وحصلنا عليه من خلال الإنترنت وعرضنا على النيابة الأمر بوضوح، بكلام مفهوم وصور”.

وتابع إبراهيم القول: “طلبنا تحديد الألفاظ التي يراها المنتج نصر محروس تشهيراً به، على الرغم من أن هذه المنشورات ليست موجودة على صفحات بهاء سلطان الرسمية، ولكن على مجموعات لمعجبين، إلا أنهم مدخلين الأمور في بعضها، وأثبتنا أن هذه المجموعات لا علاقة لنا بها، وأن هؤلاء معجبون، وهذه المنشورات تعبر عن آراء شخصية لهم تخصهم وحدهم، ولا تتضمن أي إساءة”.

وأكد إبراهيم، أن “نصر محروس ومحاميه لم يكونا موجودين في التحقيق، وأثبتنا أن بهاء سلطان غير مقيم في العنوان المذكور في المحضر، وقمنا بالرد على المزاعم المقدمة من قِبلهم، وهيتم مواجهته بأقوالنا في محضر وهناك تحريات وإجراءات ستتم”.

وعن التصالح مع نصر محروس، أكد إبراهيم: “لا يوجد تصالح، والمنشورات التي ظهرت، نصر هو من نشرها، وعندما تمت مواجهته نفى وقال لأ مش أنا اللي منزلها، ودا اللي أثبتناه في التحقيقات، إزاي بتقول صلح، ولما نواجه بالمنشورات يقول مش أنا. وهو (نصر) بيحاول من فترة كبيرة يعرقل تسجيل الأربع أغاني اللي المحكمة أقرت بإن بهاء يسجلهم من جديد بناءً على طلبنا، رغم أن العيب الهندسي مسؤولية نصر محروس، وبنفذ الحكم وفقاً لمنطوقه”.