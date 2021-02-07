جيجي حديد تستعين بجذورها الثقافية لتربية طفلتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: صرحت جيجي حديد، عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية، لمجلة (فوغ) عن النمط الذي تتبعه مع والد طفلتها خاي، زين مالك المغني الإنجليزي من أصول باكستانية.

ونشر موقع (ذا إنترناشيونال نيوز)، أن جيجي التي استقبلت هي والمغني السابق في فرقة (وان دايركشن) طفلتهما الأولى منذ خمسة أشهر ماضية، أكدت أنهما يعتمدان على خلفياتهما وموروثاتهما الثقافية في تربية ابنتهما.

ومن المعروف أن أصول الثنائي تعود لفلسطين وباكستان. وكشفت جيجي (25 عاماً) عن كيفية استخدامها قيمهم الثقافية مع ابنتها، حيث قالت إنها ستجعل خاي تُنادي والدها بكلمة (أبو)، وهي تعني الأب في اللغة الأوردية وهي الكلمة الشائعة المستخدمة في باكستان وتنادي جدتها تريشا والدة زين بـ(نيني)، وهي تعني السيدة كبيرة العمر وهذه الكلمة قريبة من نانا، وهي كلمة عامية بريطانية تعني الجدة.

أما عن والدتها يولاندا حديد، فقالت جيجي إنها ستجعل خاي تناديها بكلمة (أوما)، وهي تعني الجدة باللغة الهولندية وهذا يرتبط بأصول والدتها عارضة الأزياء الهولندية السابقة، فيما ستنادي خاي، محمد حديد والد جيجي بكلمة (جدو)، وهي كلمة منتشرة في العالم العربي.

والجدير ذكره أن جيجي اختارت لطفلتها اسماً مرتبطاً أيضاً بجذور عائلتها الثقافية، ورجحت العديد من التقارير الصحافية أن اسم خاي مرتبط باسم خالتها الوسطى بيلا حديد، حيث تُدعى إيزابيلا خير حديد، وقد يكون مرتبطاً باسم جدة جيجي، خيرية ضاهر حديد.