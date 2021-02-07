أمل عرفة خارج الموسم الرمضاني.. وتعلق: لا أحبذ هذه العبارة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الممثلة السورية أمل عرفة عن أنها لن تشارك في أي عمل فني خلال الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وأوضحت أمل عرفة أنها تلقت العديد من العروض لكن رفضتها جميعاً واعتذرت عن عدم المشاركة في أي مسلسل للعرض في شهر رمضان المقبل لعدم توافر النص الجيد.

وقالت الممثلة السورية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: “أصدقائي.. هذا العام سأكون خارج الموسم الرمضاني (رغم أني لا أحبذ هذه العبارة)، وذلك لأسباب عديدة أهمها عدم توافر النص الجيد على الأقل ما عُرِضَ عليّ لهذه اللحظة.. كل الأمنيات بالتوفيق لمن بقي يحمي الفن والفنانين”.

وكان آخر أعمال أمل عرفة في التلفزيون هو مسلسل “شارع شيكاغو”، الذي قدّمت من خلاله شخصية مختلفة وجديدة.

شارع شيكاغو كان من المقرر أن يتم عرضه في رمضان عام 2020، لكن توقفت أعمال التصوير بسبب فيروس كورونا، وتم تأجيله حتى تم عرضه في 26 يوليو 2020 على قناة OSN.