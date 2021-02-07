باراك وميشيل أوباما يكشفان قائمة جديدة من المشاريع مع نتفليكس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت شركة “هاير غراوند بروكشن” الخاصة بباراك وميشيل أوباما النقاب عن قائمة جديدة من المشاريع قيد التطوير لصالح منصة الترفيه الأميركية “نتفليكس”.

وقد أعلنت شركة الإنتاج التى تمتلكها العائلة، أمس السبت عن مسلسلين تلفزيونيين وأربعة أفلام روائية كجزء من القائمة.

سيعمل الرئيس الأسبق وزوجته وهاير جراوند برودكشنز على تحويل رواية الكاتب البريطاني الباكستاني محسن حميد، “Exit West”، إلى فيلم، وفقاً لبيان صادر عن نتفليكس.

يروي الكتاب قصة زوجين شابين يسعيان إلى حياة أفضل معاً يجدان أبواباً سحرية لنقلهما إلى أماكن وأراضٍ أخرى وسط أزمة لاجئين عالمية.

كما تشمل مشاريع الأفلام الأخرى فيلم خيال علمي يسمى القمر الصناعي (Satellite)، والذي سيتم إنتاجه مع شركة “T Street”، وهي شركة إنتاج يديرها مخرج Star Wars Rian Johnson والمنتج Ram Bergman.

وفيلم آخر تحت عنوان “Tenzing”، حيث يروى قصة رجل نيبالي هندي وصل إلى قمة جبل إيفرست مع السير إدموند هيلاري من نيوزيلندا.

وفيلم “The Young Wife” هو فيلم روائي طويل يتبع امرأة في يوم زفافها.

على الجانب التلفزيوني، ستقوم الشركة بتطوير مسلسلين تلفزيونيين، وهما ” Firekeeper’ Daughter” هي قصة مثيرة مستوحاة من رواية أنجيليين بولي عن فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً من قبيلة أوجيبوي. والمسلسل الآخر هو فيلم وثائقي عن الطبيعة عن الحدائق الوطنية.

وقالت نتفليكس إن المشاريع ستصدر خلال السنوات القليلة المقبلة لكنها لم تذكر تواريخ الإصدار بدقة.

جدير بالذكر أن عائلة أوباما وقعت صفقة إنتاج متعددة السنوات مع نتفليكس في عام 2018. وتشمل مشاريع نتفليكس السابقة، “American Factory “، الذي فاز بجائزة الأوسكار في عام 2020 لأفضل فيلم وثائقي.