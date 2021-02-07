نيكول سابا تستنكر تصرف بعض الفنانين بشأن أعمالهم.. وتكشف سبب غيابها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: هاجمت النجمة اللبنانية نيكول سابا، بعض الفنانين من دون أن تسميهم، بشأن أعمالهم وذلك عند الإعلان عن دخولهم نشاطاً فنياً ما.

وأكدت نيكول سابا، في تغريدة عبر حسابها الخاص في موقع “تويتر”، أنها غاضبة ممن يتحدثون كثيراً عندما تعرض عليهم أعمال، ولفتت إلى أن غيابها عن الساحة الفنية ليس بسبب تجاهلها فنياً ولكن الأمر باختيارها.

وطالبت نيكول سابا زملاءها الفنانين، بأن يتوقفوا عن هذه الأمور لإظهار أنهم مطلوبون فنياً مشيرة إلى أنها رفضت الكثير مما عُرض عليها بسبب الظروف السائدة.

وقالت نيكول سابا، في تغريدتها: “في فنانين ما بصدقوا لما بيجيهن عمل بعيشوها بالطول وبالعرض.. إذا بدي أحكي شو بينعرض عليّ وشو رفضت نظراً للظروف السائدة بهالفترة للأسف”.

وأضافت نيكول سابا قائلًة: “لذلك ما تعيشوها كتير وتعيشوا الناس إنكن مطلوبين وعم تشتغلوا.. اشتغلوا عالساكت انتو وبعض الأقلام يلّي ما فالحة إلا تبهّرلكن”.

يُشار إلى أن نيكول سابا توقف نشاطها في 2020 وحتى الآن بسبب إنتشار فيروس كورونا، بينما كان أحدث أدوارها التلفزيونية مشاركتها في بطولة الموسم الثاني من مسلسل “الهيبة” عام 2018، كما حلتّ ضيفة شرف على المسلسل الكوميدي المصري “واكلينها والعة”.