محكمة في دبي تحدد مصير مغني الراب دايلر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد توقيفه بتهمة تعاطي المخدرات، قررت محكمة الجنايات في دبي إخلاء سبيل مغني الراب السعودي عبدالعزيز الدليجان، والملقب بدايلر، بعد أن برأته من جميع التهم الموجهة إليه، فيما عدا تهمة التعاطي.

وبرأت المحكمة الشاب من تهمة زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش، بعد العثور على 3 نبتات داخل شقته.

كذلك تمت تبرئته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر تعمل “يوتيوبر”، حيث أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.

وفي تفاصيل المحاكمة، دفع وكيل الدفاع عن المتهم المحامي محمد النجار ببطلان إذن التفتيش، لاستناده إلى ما وصفها بالتحريات غير الجدية.

كما دفع بـ”انتفاء أركان الزراعة والحيازة، مستندا في ذلك إلى عدم علم المتهم بماهية البذور التي زرعها في شقته، حيث جلبها إليه متهم آخر، وطلب منه الاحتفاظ بها لصالحه، وقام بزراعتها لكي يعرف ما هي فقط من باب الفضول وحب الاستطلاع، وتركها على مدار ثلاثة أشهر دون رعاية أو اهتمام في ظل سفره المتكرر”.

وأكد المحامي ان المتهم لا يسيطر فعليا أو ماديا على الشقة التي ضبط فيها، في ظل سفره المستمر وعدم بقائه في مكان واحد فترة طويلة.