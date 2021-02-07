أزمة تصريحات رانيا يوسف عن مفاتنها تتفاقم ودعوى قضائية ضدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أصدر المستشار هيثم عباس، محامي المذيع العراقي نزار الفارس، بيانا صحافياً كشف من خلاله عن اعتزام الإعلامي العراقي مقاضاة الفنانة رانيا يوسف بعد رفعها دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بالتشهير وتزييف الحقائق، عقب عرض حلقتها معه، التي أثارت الجدل على مدار الأسابيع الماضية.

وقال عباس في بيانه: “كما يعلم الجميع لقد قام الإعلامي نزار الفارس باستضافة الفنانة رانيا يوسف ببرنامجه (مع الفارس) والمذاع على قناة الرشيد العراقية وانتقل الإعلامي نزار الفارس وفريق عمله إلي القاهرة بعد أن نسقت لهم الفنانة مكان التصوير داخل أحد أرقى فنادق القاهرة، وعند التحضير للتصوير أبدت الفنانة المصرية الموافقة الكاملة على كافة الأسئلة إلا سؤال واحد فقط يتعلق بحياتها الشخصية وهو ما احترمه الإعلامي نزار الفارس وبالفعل تم تصوير الحلقة وعقب انتهائها أبدت الفنانة سعادتها بالعمل والحوار وطلبت حضورها إلى بغداد في أقرب فرصة”.

وأضاف البيان: “سريعا تبدل الحال وفوجئ الإعلامي نزار الفارس بهجوم الفنانة المصرية على شخصه والنيل من مهنيته وكان هذا ناتج عما تعرضت له الفنانة رانيا يوسف من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي وإقامة العديد من الدعاوى القضائية ضدها وهو أمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالإعلامي نزار الفارس وأن ما تتعرض له الفنانة المصرية ردا على إجابتها في أثناء الحوار”.

وأردف البيان: “تمادت الفنانة المصرية رانيا يوسف وألصقت بالإعلامي نزار الفارس اتهاماً بأنه اقتص أجزاء من الحوار وقام بتجميع تلك المقاطع لتغير معنى ماقالته أو ما قصدته الفنانة رانيا يوسف وهي أمور إن صحت في حق الإعلامي نزار الفارس لباتت جريمة شرف إعلامية وتخالف كل المواثيق وأخلاقيات المهنة، ولكن حقيقة الأمر أن السيد الإعلامي نزار الفارس لم يرتكب ثمة خطأ في حق الفنانة رانيا يوسف ولم يتم اقتطاع أي جزء من الحوار نهائياً بل على العكس حين طلبت الفنانة رانيا يوسف حذف سؤال الحجاب وردها عليه، تم الاستجابة لها حرصاً عليها ولما تعرضت له من هجوم”.

واختتم البيان: “نظرًا لما بدر من الفنانة رانيا يوسف وهجومها المستمر على شخص الإعلامي نزار الفارس وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية جسيمة قد طالته فلم يجد أمامه سوى اللجوء إلى القضاء المصري لاقتضاء حقه القانوني، وسوف يقدم كافة المستندات أمامه للفصل في صحة ما تدعيه الفنانة رانيا يوسف.

وكانت الممثلة المصرية حلت ضيفة على برنامج “مع الفارس” أول كانون الثاني (يناير) الماضي، وكان لها العديد من التصريحات الجريئة عن إطلالاتها والحجاب، وتسببت هذه التصريحات في تقديم أحد المحامين بلاغا ضدها وأصدرت النيابة قراراً بإحالة البلاغ للمحاكمة، وحددت جلسة 21 شباط (فبراير) الجاري موعداً للجلسة الأولى.