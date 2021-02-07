هيفاء وهبي توجه رسالة غامضة بصورة جريئة.. من يكون هذا الشخص؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، السبت، تفاعلا كبيرا ً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها وحديثها عن فيروس كورونا المستجد وفقدان أبرز أعراضه حاسة التذوق.

وشاركت النجمة المحبوبة متابعيها بصورة وهي تجلس داخل سيارة فارهة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وبدت كعادتها بكامل اناقتها وجمالها وتضج بالانوثة والجمال.

وأحدثت هيفاء صجة كبيرة بتعليقها الغامض حيث كتبت: “من عوارض فيروس كورونا فقدان حاسة الذوق. بالعودة للوراء إلى شخص عرفته، أعتقد أنني كنت مصابة بالعوارض لسنوات!”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تعليق هيفاء الجريء والموجه بشكل مباشر الى أحد الشبان، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر ان السيارة الفخمة اشارة الى رجل الاعمال احمد ابو هشيمة، فيما اعتبر بعض متابعيها أن تعليقها هو هجوم على مدير اعمالها السابق محمد وزيري.