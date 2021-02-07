فيديو.. ديفيد جيتا يدعم "يونيسيف" من مهبط هليكوبتر بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم الدي جي العالمي الفرنسي من أصل مغربي، ديفيد جيتا، عرضاً مميزاً عبر الإنترنت على مهبط طائرات هليكوبتر بالإمارات.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة جمع التبرعات لدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بالإضافة إلى حملة "التعليم دون انقطاع"، التي أطلقتها دبي العطاء لمعالجة آثار تفشي وباء كورونا على التعليم.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه بموقع تويتر فيديو الحفل الفني، وعلق: "قدم الدي جي العالمي ديفيد جيتا عرضاً مميزاً عبر الإنترنت على مهبط الهليكوبتر لبرج العرب، حيث هدف جيتا من خلال هذه المبادرة إلى جمع التبرعات لدعم يونيسيف، بالإضافة إلى حملة "التعليم دون انقطاع"، التي أطلقتها دبي العطاء لمعالجة آثار تفشي وباء كوفيد-19 على التعليم".

وكانت حملة "دبي العطاء"، التي تعتبر إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ووزارة التربية والتعليم الإماراتية، أطلقتا حملة "التعليم دون انقطاع"، وهي حملة وطنية لجمع التبرّعات، تهدف إلى معالجة آثار تفشي وباء كورونا على تعليم الأطفال والشباب في الإمارات، وتدعو إلى تقديم تبرّعات مالية وعينية لدعم الأطفال والشباب من العائلات المتعففة، التي لا تستطيع شراء جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي.